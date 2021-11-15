Госавтоинспекция призывает водителей сохранять бдительность на заснеженных трассах Карелии

Инспекторы республики подготовили список рекомендаций автомобилистам.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям перестроиться на зимний стиль вождения: исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию и боковой интервал между машинами, придерживаться безопасной скорости, которая позволяет контролировать дорожную ситуацию.

При планировании дальней поездки следует помнить, что в Карелии имеются участки дорог, где расстояние между населенными пунктами может составлять до сотни километров и более. На таких перегонах необходимо в автомобиле иметь дополнительно теплые вещи, термос с горячим напитком, запас топлива, лопату, очистительную щетку. Инспекторы просят водителей следить за тем, чтобы мобильный телефон всегда был заряжен. Также можно приобрести дополнительное зарядное устройство.

В случае ДТП или при вынужденной остановке на трассе следует обязательно использовать световозвращающий жилет, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости он может спасти жизнь.

Сотрудники ГИБДД просят не оставлять без внимания автолюбителей, попавших в сложную дорожную ситуацию, оказывать им посильную помощь.

Ранее глава Петрозаводска признал ситуацию после снегопада в городе катастрофической.