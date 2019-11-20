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Новости. Происшествия
09:49, 20 Ноября 2019
фото: ©ГИБДД Карелии

Госавтоинспекция рассказала о подробностях массового ДТП в Карелии

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ДТП произошло 19 ноября на 17 км автодороги Петрозаводск - Суоярви, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что перед поселком Чална столкнулись шесть автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП травмированы 5 человек. 

В ГИБДД Карелии сообщили, что 79-летний водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ. Двигавшийся со стороны Петрозаводска легковой автомобиль Volvo съехал в кювет, чтобы избежать столкновения с УАЗ и Chevrolet.

В результате аварии травмы получила 38-летняя пассажирка УАЗа, женщина госпитализирована. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Комментарии

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Валентин
2019-11-20 10:41:49
Эта дорога не трасса, а узкоколейка смерти, 20 лет её "в порядок приводят", сколько денег съедено.....да и культура вождения на первобытном уровне, даже в ООН это отметили, во как!
Изя
2019-11-20 09:55:03
Жуткая трасса Петрозаводск - Суоярви , которая очень плохо обслуживается и убирается . Нужно заставить обслуживающую эту дорогу организацию качественно ее чистить в ежедневном режиме , тогда и ДТП не будет .
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