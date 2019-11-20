Госавтоинспекция рассказала о подробностях массового ДТП в Карелии

ДТП произошло 19 ноября на 17 км автодороги Петрозаводск - Суоярви, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что перед поселком Чална столкнулись шесть автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП травмированы 5 человек.

В ГИБДД Карелии сообщили, что 79-летний водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ. Двигавшийся со стороны Петрозаводска легковой автомобиль Volvo съехал в кювет, чтобы избежать столкновения с УАЗ и Chevrolet.

В результате аварии травмы получила 38-летняя пассажирка УАЗа, женщина госпитализирована. Обстоятельства произошедшего выясняются.