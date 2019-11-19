Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Карелии (ВИДЕО)

Под Петрозаводском столкнулись 6 автомобилей, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня вечером, 19 ноября в 17.35, на 17-м километре автодороги "Петрозаводск - Суоярви", перед поселком Чална столкнулись шесть автомобилей.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 13 человек из пожарно-спасательных подразделения Петрозаводска и Прионежского района.

По предварительной информации, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в результате ДТП травмированы 5 человек. Один из них госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Очевидец снял видео аварии.