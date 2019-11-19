Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Карелии (ВИДЕО)

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Под Петрозаводском столкнулись 6 автомобилей, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня вечером, 19 ноября в 17.35, на 17-м километре автодороги "Петрозаводск - Суоярви", перед поселком Чална столкнулись шесть автомобилей.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались 13 человек из пожарно-спасательных подразделения Петрозаводска и Прионежского района.
По предварительной информации, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в результате ДТП травмированы 5 человек. Один из них госпитализирован.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Очевидец снял видео аварии.
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