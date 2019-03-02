Госавтоинспекция сообщила, где в Петрозаводске установлены камеры

Госавтоинспекция Карелии поделилась особенностями установки камер наблюдения за действиями водителей.

В Петрозаводске одиннадцать камер фиксируют нарушения ПДД, сообщает паблик Госавтоинспекции республики в соцсети "Вконтакте".

Так, в настоящее время в карельской столице работают 6 передвижных камер и 5 стационарных.

Стационарные комплексы установлены на участках, где чаще всего водители допускают превышение скорости, создавая аварийную обстановку. На 7 км (+390 м) автодороги "Подъезд к Петрозаводску" с начала года водителями допущено более 8 тысяч нарушений установленной скорости движения.

На путепроводе по улице Гоголя комплекс "Автоураган" был установлен в январе этого года. За месяц на данном участке допущено несколько десятков нарушений скоростного режима и зафиксирован максимальный показатель скорости – 109 км/час.

Стационарные комплексы также установлены на Карельском и Лесном проспектах, на набережной Варкауса.

Фоторадарные передвижные комплексы "КРИС П" устанавливаются на участках с наиболее неблагополучной дорожной обстановкой. В марте камеры будут фиксировать превышение скорости на аварийных участках дорог: ул. Онежской Флотилии, Ключевское шоссе, пр. Первомайский, Лососинское шоссе. Применение комплексов направлено в первую очередь на профилактику дорожных аварий, сообщают в ГИБДД.