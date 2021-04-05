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Госавтоинспекция сообщила, в какие ДТП чаще всего попадают жители Карелии

Новости. Происшествия
12:05, 06 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте
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Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали снижение аварий из-за пьяных водителей и увеличение столкновений на встречной полосе.

В этом году основными видами ДТП стали столкновения транспортных средств (57%, 50 происшествий), наезды на пешеходов (21 случай) и съезд с дороги (8 аварий). Об этом сообщает карельская Госавтоинспекция.

Происшествия с участием пешеходов сократились на 43 %: в 21 ДТП были травмированы 19 пешеходов. При этом два пешехода погибли. В минувшем году смертельных случаев в этот период времени не было. Все происшествия с трагическим исходом произошли в Петрозаводске.

Возросло количество аварий по причине нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу движения - в шести ДТП два человека погибли, 11 человек пострадали. За три месяца прошлого года произошло четыре аналогичных дорожных происшествия, в которых пострадали пять человек и никто не погиб.

Число аварий с участием нетрезвых водителей сократилось на 30 %. В семи ДТП травмированы 10 человек, погибших нет. За три месяца прошлого года произошло десять аналогичных ДТП, в которых погиб один человек и десять пострадали.

Ранее сообщалось, что в трех районах Карелии увеличилось число погибших в ДТП.

 

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