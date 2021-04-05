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В трех районах Карелии увеличилось число погибших в ДТП

Новости. Общество
10:51, 06 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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За первые 3 месяца на дорогах Карелии произошло 88 дорожных аварий, в которых 9 человек погибли и 128 получили травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В первом квартале отмечается снижение количества ДТП и пострадавших в них людей. Так, число ДТП сократилось на 37%, а пострадавших в них людей - на 28%. Число погибших увеличилось на 1 человека.

Чаще всего ДТП (84 ДТП) происходят по вине водителей.

Несмотря на общее снижение аварийности, рост числа ДТП отмечен на территории шести районов республики: в Пудожском, Лоухском, Лахденпохском, Питкярантском, Пряжинском, Калевальском.

Рост числа погибших отмечен в трех районах республики: Медвежьегорском, Кондопожском, а также в Петрозаводске.
Увеличилось число погибших в Медвежьегорском (с 1 до 4 человек), Кондопожском (с 0 до 1 человека) районах и в Петрозаводске (с 0 до 2 человек).

ДТП стали чаще совершать на территории Пудожского (с 1 до 2 ДТП), Лоухского и Питкярантского (с 2 до 3 ДТП), Лахденпохского (с 3 до 6 ДТП), Пряжинского (с 9 до 12 ДТП), Калевальского( с 1 до 3 ДТП) районов.

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