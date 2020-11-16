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Госавтоинспекция в районе Карелии набирает сотрудников

Новости. Общество
17:20, 17 Ноября 2020
фото: © ОМВД России по Пряжинскому району
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В Пряжинском районе приглашают на работу автоинспекторов.

ОМВД России по Пряжинскому району приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации на должности: инспектор дорожно-патрульной службы, полицейский патрульно-постовой службы и государственный инспектор дорожного надзора, сообщается в паблике ведомства.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по Пряжинскому району: поселок Пряжа, улица М. Мелентьевой, д. 9.

Телефон: (814-56) 3-29-64.

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