Госавтоинспекция в районе Карелии набирает сотрудников

В Пряжинском районе приглашают на работу автоинспекторов.

ОМВД России по Пряжинскому району приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации на должности: инспектор дорожно-патрульной службы, полицейский патрульно-постовой службы и государственный инспектор дорожного надзора, сообщается в паблике ведомства.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по Пряжинскому району: поселок Пряжа, улица М. Мелентьевой, д. 9.

Телефон: (814-56) 3-29-64.