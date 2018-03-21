Госдолг Карелии снизился на 4,7%

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Объём государственного долга Республики Карелия по состоянию на 1 марта снизился по сравнению с началом года на 1,2 млрд рублей, или на 4,7%, сообщает министерство финансов.
За два месяца 2018 года были привлечены в бюджет банковские кредиты на 300 млн рублей, погашены кредиты на сумму 1,5 млрд рублей. В том числе, досрочно погашены кредиты на 500 млн рублей.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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