Госдума поддержала предложение об увеличении скидок на ЖКУ

В Госдуме одобрили предложение об увеличении скидок на оплату ЖКУ для многодетных семей, отметил первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Речь идет об обращении члена Общественной палаты России Ирины Волынец, которая предложила увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми – до 70%, пишут "Известия".

Пахомов указал, что доля многодетных семей в России среди семей с детьми за последние 10 лет увеличилась в полтора раза. По словам парламентария, значительное количество семей с тремя и более детьми нуждается в поддержке, поэтому любая инициатива в этой сфере нужна.

"Сегодня многодетные семьи могут получить помощь от государства в виде компенсации за оплату услуг за электро-, газо-, водо- и теплоснабжение в размере не ниже 30% от общей суммы. Это минимальная скидка, которую регион обязан предоставить такой семье", – сказал он.

В таком же порядке рассчитываются платежи за канализацию и центральное отопление. В случае, если семья проживает в доме без центрального отопления, размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости приобретенного топлива, но в пределах норм, установленных в конкретном регионе. Платеж необходимо производить ежемесячно.

"Раньше компенсация предоставлялась только при условии отсутствия задолженности по оплате услуг ЖКХ. На прошлой неделе правительством был утвержден разработанный в том числе с нашим участием новый порядок получения субсидии на ЖКХ", – отметил депутат.

С 2021 года семья сможет воспользоваться мерами поддержки без предоставления справки об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ, что серьезно упростит порядок получения льгот. Пахомов посчитал такую меру очень своевременной в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Депутат уточнил, что средства на увеличение скидок для многодетных семей будут выделены из региональных или федеральных бюджетов.