Госдума потратит сотни тысяч рублей на лупы в рамках из карельской березы

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Аппарат Госдумы собирается закупить сувенирную продукцию из карельской березы.
Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет более 326 тысяч рублей.
Согласно техническому заданию, необходимо поставить девять пейзажей на капе в раме из сосны со шпоном карельской березы и подарочный набор из трех предметов (лупа с ручкой, авторучка и USB-накопитель), футляр должен быть выполнен из массива березы, внутри отделан искусственным бархатом. Также в заказ входят шахматные доски с выдвижными ящиками и фигурами в комплекте и резная статуэтка медведя ручной работы, пишет Lenta.ru.
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