Госдума приняла закон о направлении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов

Госдума приняла в третьем чтении закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2019 года, сообщает "Коммерсантъ".

По подсчетам Минтранса, ежегодная сумма поступлений в фонды превысит 60 млрд руб.

За счет этих средств, как заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, "дороги будут приводиться в порядок, а значит, на них будет безопаснее водителям и пешеходам".