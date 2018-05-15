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Новости. Общество
18:20, 15 Мая 2018

Госдума приняла закон о направлении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов

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Госдума приняла в третьем чтении закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2019 года, сообщает "Коммерсантъ".

По подсчетам Минтранса, ежегодная сумма поступлений в фонды превысит 60 млрд руб.

За счет этих средств, как заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, "дороги будут приводиться в порядок, а значит, на них будет безопаснее водителям и пешеходам".

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