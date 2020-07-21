890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Средняя зарплата в Карелии превысила 47 тыс. рублей: данные по всем отраслям 29
Сегодня 09:58
Остановку транспорта на Неглинской аллее и участке Онежской набережной запретят 2
Сегодня 16:41
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:28
Возможную свидетельницу преступления ищут в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 12:03
Ливни обрушатся завтра на Карелию
Сегодня 14:29
В Петрозаводск завезли фрукты с бурой монилиозной гнилью 11
Сегодня 11:44

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Новости. Общество
22:00, 21 Июля 2020
фото: © Денис Абрамов/ТАСС
Загрузка...

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней.

Депутаты предложили изменения к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев, пишут РИА Новости.

Согласно поправкам, формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

При таком формате волеизъявления подсчитывать голоса будут сразу после закрытия участков в последний день голосования.

При этом формат голосования вне зданий избиркомов — на придомовых территориях — при многодневных выборах сохранится.

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в случае многодневного формата организовывать не будут.

Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии. Согласно поправкам, это происходит по строго определенной процедуре: сначала политическая партия вносит в руководящий орган, назначивший члена комиссии, мотивированное представление о его отзыве, а затем и новую кандидатуру. Если предложений по замене нет, отзыв рассматривать не будут.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-07-21 23:14:33
Я вот так скажу, ребята. Будет в ЭТОЙ стране "как на Украине", только хуже. Готовьтесь.
Гера
2020-07-21 22:02:19
Куда идём мы с Пятачком ??????????????????????
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)
14.07.2020, 15:08
Дебоширка, снятая с самолета в Петрозаводске, устроила скандал в полиции (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:45
Обществоведение
Памяти Эдмунда Белковского
Ушёл из жизни заслуженный врач Карелии, известный реаниматолог Эдмунд Эдмундович Белковский.
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией" 3
20.07.2020 16:33
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 6
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 6
16.07.2020 13:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Без политики
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
В магазине Jolidon каждая женщина найдет себе подарок по своему вкусу и размеру.
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
17.07.2020 09:00
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»