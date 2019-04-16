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Новости. Общество
21:05, 16 Апреля 2019
фото: ТАСС / Михаил Метцель

Госдума приняла закон об устойчивости Рунета

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Проект призван обезопасить работу интернета, если из-за рубежа возникнет угроза его функционированию.

Документ внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

"Закон создаст условия для реализации национального проекта "Цифровая экономика" и обеспечит устойчивую работу интернета на территории России. Поправки позволят создать инфраструктуру, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов, что послужит гарантией защиты интересов российских граждан", – отметил Клишас.

Так, он предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он обеспечит доступность услуг связи при любых "экстраординарных" ситуациях, а также будет координировать работу операторов во время подобных случаев.

Закон вступит в силу в ноябре, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен. Они начнут действовать с 1 января 2021 года.

Согласно документу, информация государственных органов и предприятий будет дополнительно защищена шифрованием, а операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят средства противодействия угрозам.
 
Порядок их установки и работы утвердит правительство.

При этом Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои вызваны работой подобных средств, пишет "РИА Новости".

Отечественное шифрование будет использовано параллельно с уже действующими системами, и при сбое или отключении от зарубежных сертификатов заменит их.

Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадут под действие проекта.

Минкомсвязь по согласованию с ФСБ будет утверждать требования к обеспечению работы точек обмена трафиком. Координировать действия для обеспечения устойчивой работы интернета в стране будет Роскомнадзор.

 
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Комментарии

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Ванёк
2019-04-16 21:16:37
Плыли плыли и приплыли , в Северную Корею !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что творят сами не понимают . С одной стороны попы наседают , с другой депутаты , куда народу деваться неизвестно . МРАК !!!!!!!!!!!!!!
Гость
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