Госдума просит возбудить дело о срыве реконструкции тренировочной базы в Карелии и вернуть в бюджет деньги

Комитет Госдумы РФ намерен подать заявления в МВД и Генпрокуратуру на застройщика учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства, а Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета, сообщает Парламентская газета.

"Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи направит в МВД, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России заявление о возбуждении уголовного дела в отношении подрядчика, с которым был заключён контракт о реконструкции учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" в Карелии. Об этом заявил глава комитета Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении Парламентской газеты.

"Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи отметил неэффективность (реализации) федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016- 2020 гг" в Республике Карелия. По этому поводу на действия ответственного застройщика будут поданы заявление в МВД, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру", — заявил он.

Дегтярев добавил, что на заседании комитета, которое состоялось 6 ноября, первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Карелии Роман Голубев сообщил, что задержка строительства произошла из-за несоответствия результатов геологических изысканий реальному состоянию грунтов.

"По имеющейся информации данный объект по настоящее время не введён в эксплуатацию", — сказал он. По словам представителя Карелии, республика вернёт выделенные из государственного бюджета на строительство объекта средства.

"Мы вернём выделенную сумму и берём на себя обязательство достроить соответствующий объект и инфраструктуру за счёт средств регионального бюджета в 2019 году", — сказал он.

В 2018 году Минспортом России было заключено соглашение о предоставлении средств из резервного фонда правительства РФ на завершение реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" в сумме 20,3 млн рублей. При этом срок ввода объекта в эксплуатацию был установлен на декабрь 2018 года.