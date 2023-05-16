Госдума России приняла закон о признании загранпаспортов недействительными

Принят закон об обоснованиях признания российских загранпаспортов недействительными.

Госдума приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, следует из документа в думской электронной базе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, загранпаспорт считается недействительным в случае:

его утраты;

прекращения гражданства;

непригодности документа;

невозврата по окончании служебной командировки;

смерти;

отсутствия паспорта или его неполучения;

непередачи без уважительной причины паспорта гражданином России, право которого на выезд из страны ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию;

оформления паспорта на утраченном (похищенном) бланке и т. д.

Документ также предполагает установление сроков оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.

Кроме того, уточняются правила изъятия и основания для проверки, например, при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных данных, на поддельном бланке, либо при получении изъятого паспорта.

Если гражданину в соответствии с законодательством временно ограничили право на выезд из России, либо он заключил трудовой договор, который ограничивает это право, органы государственной власти и местного самоуправления или организации, принявшие такое решение, обязаны не позднее трех рабочих дней выдать специальное уведомление.

В нем должны быть указаны основание и срок этого ограничения, дата и регистрационный номер такого решения, полное наименование и адрес соответствующих органа или организации.

В другом случае гражданина или его законного представителя должны под роспись ознакомить с принятым в отношении него решением.

Порядок передачи на хранение, приема, учета, хранения и возврата паспорта (паспортов) владельцу устанавливает правительство.