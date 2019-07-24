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Новости. Общество
16:34, 24 Июля 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Госдума сделала попытку стабилизировать рост цен на бензин

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Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которые направлены на стабилизацию цен на дизельное топливо и бензин в России.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и дизтопливо на 5% до 2024 года.

Подробнее о задумке Госдумы читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-07-24 16:53:19
Никакими законами рост цен на бензин и ДТ не остановить! Себе в убыток работать дураков нет!
бюджет
2019-07-24 18:34:25
zanoza, в цене литра ГСМ 30-35 рублей НАЛОГИ!!!! А закон нужен всего один для ограничения цен, кто не соблюдает - тюрьма. А дураки те кто покупает и ещё в одном Органе.
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