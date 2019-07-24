Госдума сделала попытку стабилизировать рост цен на бензин

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которые направлены на стабилизацию цен на дизельное топливо и бензин в России.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и дизтопливо на 5% до 2024 года.

Подробнее о задумке Госдумы читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".