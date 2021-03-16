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Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма

Новости. Общество
20:40, 17 Марта 2021
фото: © Александр Гальперин
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Госдума приняла законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 17 марта, передает Лента.ру.

Так, за публичное унижение чести или достоинства ветеранов или осквернение символов воинской славы в СМИ или интернете грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей, а также лишение свободы сроком до пяти лет. Также нарушителя могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Штраф в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет предусмотрены за публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. В частности, речь идет о распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В случае совершения противоправных действий через СМИ и интернет сумма взыскания увеличивается.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защитить память ветеранов. "Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе", — сказал он.

22 февраля депутат Ирина Яровая анонсировала внесение поправок в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма.

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