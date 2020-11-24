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Госдума заморозила индексацию зарплат чиновников

Новости. Общество
22:00, 25 Ноября 2020
фото: pixabay
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Государственная Дума приняла закон о приостановлении индексации окладов госслужащих до 1 января 2022 года.

Как поясняется в документах к проектам, согласно действующему законодательству, оклад госслужащего, а также размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021 - 2023 годы, в 2021 году предусматривается индексация окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц. В отношении должностных окладов госслужащих индексация в 2021 году не запланирована.

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