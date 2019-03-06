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Новости. Общество
20:40, 06 Марта 2019
фото: ТАСС / Павел Смертин

Госдума запретила размещение хостелов в многоквартирных домах

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Закон о запрете оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении.

Речь идет о запрете размещать хостелы в жилых домах и в целом оказывать в таких помещениях гостиничные услуги. Первоначально предполагалось, что жилые помещения нельзя будет использовать также и для временного размещения граждан.

Однако ко второму чтению профильный комитет прописал в законопроекте, что в жилых домах будет запрещено только для оказания гостиничных услуг. Таким образом, нововведение коснется только хостелов, которые по классификации правительства, считаются определенным типом гостиниц и, соответственно, оказывают гостиничные услуги, пишет ИА REGNUM. 

 

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