Госдума запретила выдавать займы под залог жилья

Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Закон запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Аналогично частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Одновременно устанавливаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) по аналогии с МФО и устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) таких компаний. С 1 июля 2020 года минимальный капитал МКК должен составлять 1 миллион рублей. В следующие четыре года эта планка будет увеличиваться на 1 миллион рублей ежегодно. С 1 июля 2024 года она будет составлять 5 миллионов рублей.

Эти требования не будут распространяться на МФО предпринимательского финансирования и организации, учредителем (акционером, участником) которых является РФ, ее субъект или муниципальное образование.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2019 года, за исключением тех положений, для которых установлены иные сроки, сообщает РИА Новости.