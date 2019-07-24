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Новости. Общество
22:00, 24 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Тушин

Госдума запретила выдавать займы под залог жилья

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Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Закон запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Аналогично частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Одновременно устанавливаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) по аналогии с МФО и устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) таких компаний. С 1 июля 2020 года минимальный капитал МКК должен составлять 1 миллион рублей. В следующие четыре года эта планка будет увеличиваться на 1 миллион рублей ежегодно. С 1 июля 2024 года она будет составлять 5 миллионов рублей.

Эти требования не будут распространяться на МФО предпринимательского финансирования и организации, учредителем (акционером, участником) которых является РФ, ее субъект или муниципальное образование.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2019 года, за исключением тех положений, для которых установлены иные сроки, сообщает РИА Новости.

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