Госкомитет Карелии напомнил основные требования к уборке снега

Очистка крыш, уборка тротуаров и дворовых территорий ━ Госкомитет рассказал, что должны делать УК в зимний период.

Наступила зима, а вместе с ней и традиционные проблемы, связанные с уборкой снега на придомовых территориях. Многие жители многоквартирных домов задаются вопросом: кто должен заниматься очисткой дворов от снега?

Ответ на этот вопрос дает жилищное законодательство, отметили в Госкомитете Карелии. Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, основные требования к уборке снега в зимний период включают в себя:

— Очистку крыш: сброс снега, удаление сосулек и наледи.

— Уборку тротуаров и пешеходных дорожек: сначала снег убирается, а затем, при необходимости, посыпается песком.

— Уборку дворовых территорий: снег убирается в кратчайшие сроки, как правило, специальной техникой.

— Складирование снега: снег должен складироваться в специально отведенных местах, чтобы не препятствовать проходу и проезду.

Кроме того, специалисты Госкомитета напомнили, что несоблюдение этих требований может повлечь за собой административную ответственность.