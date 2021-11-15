890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Госкомитет обнаружил в Петрозаводске дворы в снегу

Новости. Общество
18:20, 02 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору проверил, как убирают от снега придомовые и городские территории в Петрозаводске.

По сообщению ведомства, в ходе рейда 1 декабря инспекторы обследовали 21 улицу. В результате были выявлены нарушения содержания придомовых и городских территорий: снежные заносы на тротуарах, колейность проезжей части.

Для принятия оперативных мер по устранению нарушений в адрес администрации Петрозаводска Госкомитет направил 17 актов с указанием адресов, семи управляющим организациям выданы соответствующие предписания.

Ранее сообщалось, городские власти недовольны качеством уборки от снега подъездных путей к детским садам и школам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иван
2021-12-02 19:38:30
правильно писать так: госкомитет обнаружил в петрозаводском снегу дворы
Изя
2021-12-02 18:52:16
Проснулись по указке сверху и так же прослезились ))) У военных всегда так ))))
Generalus87
2021-12-02 18:47:06
Цирк
горский еврей
2021-12-02 18:29:57
А в чём же ещё , они хотели обнаружить дворы как не в снегу? Пальмы с бананами не совсем типично для Карелии в это время года.
дядя Владик
2021-12-02 19:40:33
горский еврей, Весна придёт, увидем кто где с..л. Наступит оттепель и будут вместо снега, дерьмо собачье находить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты

Аналитика

Сегодня 12:38
Капитал
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
В ближайшие годы здесь появится крупный жилой комплекс с торговым центром и пешеходной зоной.
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 16
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 3
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 2
29.11.2021 09:00
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 24
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»