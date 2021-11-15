Госкомитет обнаружил в Петрозаводске дворы в снегу

Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору проверил, как убирают от снега придомовые и городские территории в Петрозаводске.

По сообщению ведомства, в ходе рейда 1 декабря инспекторы обследовали 21 улицу. В результате были выявлены нарушения содержания придомовых и городских территорий: снежные заносы на тротуарах, колейность проезжей части.

Для принятия оперативных мер по устранению нарушений в адрес администрации Петрозаводска Госкомитет направил 17 актов с указанием адресов, семи управляющим организациям выданы соответствующие предписания.

Ранее сообщалось, городские власти недовольны качеством уборки от снега подъездных путей к детским садам и школам.