Гособвинение требует посадить экс-министра строительства Карелии Матвийца на 7 лет (ВИДЕО)

В Петрозаводском городском суде с последним словом выступил бывший глава Минстроя Карелии Дмитрий Матвиец, обвиняемый в мошенничестве с возвратом НДС.

В минувший понедельник, 19 апреля, экс-министра строительства, которого обвиняют в мошенничестве с НДС на сумму более 3 млн рублей, выступил с последним словом. Свою вину он по-прежнему не признает. От съемок в суде отказывается, рассказали журналисты ГТРК «Карелия».

«Подсудимый на протяжении всего следствия свою вину не признавал. И на сегодняшнем заседании, где состоялись прения стороны защиты выразил аналогичную позицию. Выдвинул свою версию событий, которые произошли, обосновывая их законным образом», — рассказала старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова.

Гособвинение просит суд признать Матвийца, для которого в настоящее время выбрана мера пресечения в виде залога, виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок до 7 лет со штрафом в 600 тысяч рублей.

Свое решение суд планирует огласить 6 мая.

Напомним, бывшего министра Дмитрия Матвийца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Внимание следствия привлекли эпизоды возмещения НДС компанией «Карелэнергоресурс», которую он возглавлял в 2013–2015 годах. По версии следствия, фигурант дела создал компанию «ЛесОптТорг», с которой «Карелэнергоресурс» заключал договоры на поставку дров некоторые котельные республики. Однако на деле возглавляемое Матвийцом предприятие покупало услуги у индивидуальных предпринимателей. А затем экс-чиновник обращался в налоговые органы на возврат НДС на счет компании. Общая сумма предполагаемого ущерба составляет более 3 млн рублей. Потерпевшей стороной в деле выступает ФНС.

После возбуждения дела Матвиец заявил, что не присваивал эти деньги. Он пояснил, что ранее оформлял документы о возврате НДС по указанию налоговой службы, и все деньги от возврата остались в компании.