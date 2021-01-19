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Госпитализация зараженных коронавирусом продолжается – в больницах Карелии уже 724 ковид-пациента

Новости. Общество
09:49, 20 Января 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Медики борются за жизни 8 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 724 человека.

Из них 596 – в состоянии средней тяжести, 120 – тяжелых больных. И еще у 8 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день, 20 января, в больницах Карелии остается 19.2% свободных коек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 279 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33402 человека. Выздоровели – 27701. Умерли 204 пациента.

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Комментарии

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Бритва
2021-01-20 09:54:20
это вас как-то волнует?
Нет.
вас ресурсишко только педофилов бомбит, да предателей типа Авального
Гость
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