Госпитализация зараженных коронавирусом продолжается – в больницах Карелии уже 724 ковид-пациента

Медики борются за жизни 8 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 724 человека.

Из них 596 – в состоянии средней тяжести, 120 – тяжелых больных. И еще у 8 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день, 20 января, в больницах Карелии остается 19.2% свободных коек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 279 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33402 человека. Выздоровели – 27701. Умерли 204 пациента.