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За сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 279 заразились COVID-19

Новости. Общество
09:27, 20 Января 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Питкярантской ЦРБ скончался 80-летний житель Олонца, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 50-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее количество умерших от коронавируса в Карелии составляет 204 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 279 человек. Из этого числа заболевших – 268 человек, из них 48 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

На сегодняшний день, 20 января, в Карелии зарегистрировано 33402 случая заражения коронавирусом.

Выздоровел 27701 пациент, за сутки выписаны по выздоровлению 295 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5348,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2461,9 случая, по Северо-Западу – 4219,1.

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