Гость из Финляндии лишился автомобиля во время гулянки в Карелии

В Сортавальском районе у гостя из Финляндии угнали автомобиль, пока он пил с друзьями, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратился 59-летний житель сопредельного государства и сообщил о том, что стал жертвой преступления. Мужчина пояснил, что в начале сентября приехал в Карелию повидаться с друзьями. После застолья с товарищами гость республики обнаружил, что автомобиль, на котором он прибыл, пропал.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в случившемся есть криминальная составляющая, и установили личность подозреваемого. Им оказался один из участников встречи — 41-летний ранее неоднократно судимый и недавно освободившийся из мест лишения свободы местный житель.

По версии правоохранителей, мужчина во время распития спиртных напитков незаметно забрал ключи от иномарки приятеля и отправился покататься по Сортавале. Из-за неправильной эксплуатации у автомобиля вскоре перестал работать двигатель. Тогда горожанин бросил авто в одном из городских дворов и пошёл домой пешком. Стражи порядка обнаружили машину в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в содеянном. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Дознание по уголовному делу продолжается.