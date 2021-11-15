Гость из Москвы буянил в ресторане гостиницы в Карелии

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали граждан, покушавшихся на имущество организаций и порядок в общественных местах.

На днях в три часа ночи была нажата тревожная кнопка в ресторане в центре Петрозаводска. Там задержаны два гостя заведения, которые в состоянии алкогольного опьянения выражались нецензурными словам и проявляли неуважение к окружающим. За аналогичное правонарушение, опять же в столице республики, поздним вечером на днях задержан гость, приехавший из Москвы — он буянил в ресторане гостиницы. Об этом сообщают в Росгвардии.

Двое подростков в одном из гипермаркетов Петрозаводска зашли в примерочную с портативным газовым баллончиком. Они вскрыли его, что было зарегистрировано как порча товара. Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны передала задержанных участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

Мелкие кражи пресечены в Беломорске и Сортавале — предметами хищения стали продукты и алкогольные напитки. А 22-летняя петрозаводчанка задержана по подозрению в совершении кражи с ущербом без малого 5000 рублей. Она в ночь на 6 января пыталась пронести мимо кассы гипермаркета косметику и биологически активную добавку. Росгвардейцы задержали подозреваемую, вызвали следственно-оперативную группу городского управления полиции и передали её сотрудникам.

Ранее сообщалось, что нетрезвый дебошир оскорбил своим видом посетителей шашлычной в Петрозаводске.