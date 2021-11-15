Нетрезвый дебошир оскорбил своим видом посетителей шашлычной в Петрозаводске

Росгвардейцы освободили заведение от пьяного возмутителя спокойствия, сообщили в ведомстве.

Днем 27 декабря сотрудники Росгвардии выехали в одну из популярных шашлычных Петрозаводска — там была нажата тревожная кнопка.

Выяснилось, что пьяный посетитель мешал работе заведения, материл сотрудников с посетителями и оскорблял окружающих своим видом. Росгвардейцы задержали 41-летнего дебошира и передали его полиции.

Вечером того же дня сотрудники ведомства задержали за порчу товара в одном из гипермаркетов города 30-летнего мужчину. Нарушитель также был передан участковому.