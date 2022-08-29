Гость из Москвы прокатился в Карелии на украденном велосипеде и стал фигурантом уголовного дела

В Медвежьегорском районе москвич приехал к родне в гости, напился и украл велосипед, сообщили в МВД Карелии.

В Медвежьегорском районе раскрыта кража, совершенная летом этого года. Тогда из двора жилого дома был похищен велосипед стоимостью около 8 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, владелец сразу обратился в полицию — похищенное имущество было вскоре найдено.

В настоящее время установлен и подозреваемый: ранее судимый 48-летний житель Московской области. Мужчина гостил у родственников и в один из дней, чрезмерно выпив, воспользовался чужим велосипедом, чтобы добраться до дома.

Затем он бросил его и спустя время уехал из республики.

По факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.