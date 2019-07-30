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Новости. Криминал
18:40, 30 Июля 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Гость из района обокрал строящийся дом в Петрозаводске

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Житель Суоярви совершил кражу из строящегося двухсекционного дома в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

К полицейским Петрозаводска обратилась женщина с заявлением о краже велосипеда. Она пояснила, что имущество хранилось в строящемся двухсекционном доме. Неизвестный разбил окно веранды и похитил двухколесный транспорт стоимостью 25 тыс рублей.

Также заявление поступило от соседки женщины. С той же веранды были похищены электроинструменты общей стоимостью 15 тысяч рублей.

Заявительницы еще не проживают в доме, свидетелей происшествия не было.

Как выяснили полицейские, к кражам причастен 46-летний житель Суоярви. Подозреваемый пояснил, что, приметив велосипед и проникнув в дом, также заинтересовался электроинструментами.

Похищенное он сбыл, незаконно получив 4,5 тыс рублей. Оперативниками установлено место сбыта, велосипед и инструменты изъяты и будут возвращены владелицам.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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