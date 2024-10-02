Гость Карелии предстанет перед судом за нечаянное убийство

В Следкоме Карелии сообщили о расследовании дела в Сортавальском округе.

Как сообщили в Следкоме Карелии, перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга за причинение смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела в отношении его завершено.

Трагедия произошла вечером 18 августа 2024 года в одном из общежитий города. Юноша пришел в гости к своему знакомому. В коридоре поссорился с местным жителем и ударил того по голове. Падая, мужчина ударился головой о стену.

Пострадавшего доставили в больницу, но на следующий день мужчина скончался в результате черепно-мозговой травмы.

Молодой человек подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего и полностью признал вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.