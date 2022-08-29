Гость Карелии тяжело травмировал местного жителя в ночной драке

Драка на севере Карелии закончилась для ее участников больницей и судом, сообщили в МВД республики.

В полицию Костомукши поступила информация из городской больницы — туда был доставлен 24-летний местный житель с разрывом селезенки. По словам пациента, увечье ему нанес неизвестный во время уличной драки.

Подозреваемым оказался 21-летний уроженец другого региона, приехавший в Карелию по работе. Молодой человек ранее уже имел проблемы с законом.

Августовской ночью подозреваемый с приятелями пошел гулять. На улице началась ссора с местными жителями, переросшая в драку. Гость республики несколько раз ударил костомукшанина по животу, а затем скрылся с места происшествия.

Житель Костомукши сам добрался до дома, но на следующий день почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Полученную им травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый же был задержан в своем регионе. В настоящее время возбуждено уголовное дело, фигурант дал признательные показания. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.