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Новости. Криминал
08:20, 28 Августа 2018

Гость обокрал приютившую его в Костомукше семью

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Полицейские Костомукши установили подозреваемого в краже денег у местной жительницы, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Костомукши с заявлением о краже денег обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, у нее были похитили 7 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что накануне вечером у женщины, которая проживает вместе с сыном, в гостях был знакомый. После совместного употребления спиртного все уснули, а утром заявительница обнаружила пропажу сбережений.

Сотрудники полиции установили личность гостя. Во время общения со стражами правопорядка 37-летний житель Костомукши рассказал, что дождался, когда хозяева уснули, и взял деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

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