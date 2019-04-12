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Новости. Криминал
12:06, 12 Апреля 2019
фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Гость Петрозаводска ограбил 86-летнюю женщину

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В первый день нового года пенсионерка лишилась телефона прямо на улице, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска 1 января обратилась 86-летняя горожанка. Она заявила, что неизвестный выхватил из ее рук мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого.

Им оказался 25-летний судимый за хищения кондопожанин.
Полицейские восстановили цепь событий. Молодой человек встретил новый год у друзей в Петрозаводске и днем возвращался домой. Он незадолго до праздника потерял телефон друга и думал, как загладить свою вину. По дороге он обратил внимание на пожилую женщину, которая разговаривала по мобильному. Мужчина решил, что такой случай не стоит упускать и выхватил у нее телефон.

Пенсионерка кричала, требовала остановиться и вернуть похищенное. А похититель тем временем бежал и продумывал дальнейшие действия. Помимо надетой одежды у него с собой была теплая толстовка. Тогда парень выкинул приметную куртку и надел припасенную вещь. Довольный он отправился в родной город, считая, что останется безнаказанным. Но ни переодевание, ни отъезд в Кондопогу не помешали оперуполномоченным установить его личность.

Со слов подозреваемого, телефон он в итоге не отдал другу, а продал и вырученные средства потратил на алкоголь.

Оперативники узнали местонахождение похищенного телефона: он успел обрести нового хозяина. На данный момент гаджет изъят и будет возвращен законному владельцу.

Кондопожанин допрошен в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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