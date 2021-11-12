Гость украл у жительницы Карелии паспорт

В Сортавале правоохранители установили подозреваемого в хищении чужого паспорта, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Сортавальского района обратилась 32-летняя местная жительница и заявила о краже паспорта.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже документа причастен 43-летний знакомый заявительницы. Стражи порядка выяснили, что он был в гостях у сожителя женщины и распивал с ним алкогольные напитки накануне пропажи документа.
Мужчина дал признательные показания, добровольно выдал похищенное и принёс потерпевшей извинения.
Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до трёх месяцев.
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