Гость украл у жительницы Карелии паспорт

В Сортавале правоохранители установили подозреваемого в хищении чужого паспорта, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратилась 32-летняя местная жительница и заявила о краже паспорта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже документа причастен 43-летний знакомый заявительницы. Стражи порядка выяснили, что он был в гостях у сожителя женщины и распивал с ним алкогольные напитки накануне пропажи документа.

Мужчина дал признательные показания, добровольно выдал похищенное и принёс потерпевшей извинения.

Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до трёх месяцев.