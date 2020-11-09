Чиновники проверили соблюдение масочного режима в гостиницах Петрозаводска

Специалисты администрации Петрозаводска контролируют соблюдение противоэпидемиологических требований в общественном транспорте, магазинах и организациях, оказывающих услуги населению.

Как сообщили в мэрии, сегодня было проинспектировано пять отелей и гостиниц Петрозаводска.

В ходе очередного рейда специалисты обращали внимание на соблюдение масочного режима гостями и персоналом, установку защитных экранов в местах обслуживания посетителей.

Администраторам напомнили о новых требованиях распоряжения главы республики, которые вступят в силу с 1 декабря.

По итогам рейда нарушений действующих санитарных правил выявлено не было.



Напомним, специалисты администрации ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемиологических требований на территории карельской столицы.