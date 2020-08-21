Гостей Карелии ждет наказание за пьяную езду по дорогам республики

Двух мужчин, приехавших из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ждет наказание за пьяную езду по Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

В Лахденпохском районе в пятницу вечером, 21 августа, отстранен от управления автомобилем нетрезвый 30-летний житель Ленинградской области.

А субботним утром, 22 августа, был отстранен от управления автотранспортом 45-летний петербуржец, он так же в состоянии опьянения управлял автотранспортом.

Наказание нарушителям определит суд: им грозит крупный административный штраф и лишение водительских прав.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем!

"Если увидели пьяного водителя, звоните - 102 или 112", - сообщают в ГИБДД.