Гости заповедника «Кижи» на бегу рассматривали достопримечательности острова (ФОТО, ВИДЕО)

Забег «KizhiRun» прошел на острове Кижи в Карелии.

Как сообщает корреспондент «Столицы на Онего», пробежаться или пройти по-скандинавски по острову могли все желающие.

Им были предложены на выбор дистанции, протяженностью 5, 10 или 21 км.

Один бегун пробежал 21 километр вместе с коляской, с которой в это время спал его ребёнок.

Трасса пролегала по всему острову, так что бегуны могли рассматривать Кижский погост, мельницу, деревянные дома и даже дальнюю часть острова, до которой экскурсии обычно не доходят.

Участники были по большей части из других регионов.