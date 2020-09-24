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Гостиница "Северная" встретит туристов по высшему разряду

Новости. Экономика
16:10, 25 Сентября 2020
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Историческая гостиница Петрозаводска успешно прошла государственную классификацию, и 21 августа 2020 года официально получила "4 звезды".

В 2012 году у гостиницы сменился собственник – им стал Леонид Белуга. На тот момент здание комплекса пребывало не в лучшем состоянии, и было решено произвести первый этап его реконструкции. Обновлению подверглись фасад здания, интерьеры и техническое оснащение гостиницы и ресторана, был надстроен пятый этаж. А совсем недавно "Северная", живая и яркая достопримечательность столицы Карелии, отметила 80-летний юбилей.

В этом году в гостинице "Северная" была запланирована и осуществлена полная реновация номерного фонда. С января по июль был произведен капитальный ремонт двух крыльев здания на двух этажах гостиницы – сделано все, чтобы пребывание гостей стало еще комфортнее и приятнее – как дома. Сейчас сложно себе представить, что еще десять лет назад существовали номера без современных удобств.




Сегодня гостиница полностью соответствует требованиям, предъявляемым к отелям высшей категории. Четыре звезды означает, что туристический объект имеет благоустроенную территорию, в номерах используется мебель и отделка премиального качества. Столь же высокому уровню соответствует обслуживание и в ресторане. Стандарт оговаривает все мелочи, включая постельное белье, санитарно-техническое оснащение, наличие в номерах мини-баров, халатов и прочее.

Гостинице в историческом охраняемом здании получить четыре звезды было не так просто, но удалось! Время в период пандемии 2020 года было потрачено с пользой. Был подготовлен дизайн-проект, отремонтировано 63 номера гостиницы и закуплены стильные предметы мебели.  После окончания реновации была подана заявка на категорию, и вот долгожданные 4 звезды красуются на фасаде гостиницы, гарантируя высокий уровень сервиса гостям. 



Теперь гостиница "Северная" может предложить любой из 92 номеров, среди которых как стандартные, так и представительские номера высших категорий. Деловые гости города оценят оборудованный для встреч, презентаций и переговоров бизнес-центр с двумя новыми конференц-залами, а также современный коворкинг-центр. Рядом с гостиницей располагается охраняемая парковка и стоянка такси.

Также в комплекс входит ресторан "Северный", который готов принять до 500 человек. Оборудованный зал и площадь ресторана позволяют проводить мероприятия разных уровней и масштабов, отвечая всем требованиям их участников. Гурманов привлекает сюда европейская, русская, карельская кухни и фирменные блюда, ценителей музыки – живой звук, бизнесменов – комфорт и стиль, подходящий как для отдыха, так и для деловых встреч. Кроме большого зала в ресторане "Северный" работают 6 банкетных залов, один из которых оформлен в национальном карельском стиле, где в уютной и одновременно торжественной обстановке вы сможете провести деловую встречу, банкет и семейное торжество. Разнообразный завтрак в формате “шведский стол” включен в стоимость проживания. Также в ресторане работает собственная пивоварня, осуществляющая производство напитка по австрийской технологии.



В коридорах гостиницы второго и третьего этажей на выставке-продаже демонстрируются картины местных художников. В здании работает салон красоты и массажный кабинет, доступен бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет и другие дополнительные услуги.



Особенно приятно сообщать о важных изменениях в жизни гостиницы в преддверии профессионального праздника.

Коллектив гостиницы "Северная" поздравляет партнеров и коллег со Всемирным Днем туризма! Желаем Вам новых впечатлений, интересных маршрутов и событий. И пусть гостиница "Северная" станет одним из таких мест, где душа наполняется восторгом, а сердце гармонией!

Контакты:

Гостиница "Северная"
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 21
Служба приема и размещения: (8142) 599 777 (круглосуточно),
Отдел бронирования: (8142) 599 707, e-mail: reservation@severnaya.info
Бизнес-центр: (8142) 599 711, business@severnaya.info
Аренда офисов: 638 323, e-mail: arenda@severnaya.info

 

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