Гостиницы и мотели в Карелии второй раз с начала года подняли цены

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения уровня от 1 до 5 «звезд» в Карелии в середине апреля снова повысили цены за проживание – это произошло уже второй раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 13 по 19 апреля.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостинице 3* — на 2,6%. Номер в такой гостинице стоит, в среднем, почти 1346 рублей на человека в сутки. На сколько выросли цены в других местах коллективного размещения, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».