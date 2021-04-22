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Гостиницы и мотели в Карелии второй раз с начала года подняли цены

Новости. Общество
11:49, 23 Апреля 2021
фото: pixabay
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Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения уровня от 1 до 5 «звезд» в Карелии в середине апреля снова повысили цены за проживание – это произошло уже второй раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 13 по 19 апреля.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостинице 3* — на 2,6%. Номер в такой гостинице стоит, в среднем, почти 1346 рублей на человека в сутки.

На сколько выросли цены в других местах коллективного размещения, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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