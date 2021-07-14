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Гостиницы в Карелии каждую неделю дорожают на фоне снижения цен на путевки в Турцию

Новости. Общество
10:32, 15 Июля 2021
фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Отели, турбазы и другие места коллективного размещения туристов в Карелии в середине июля в очередной раз подняли цены — с мая они растут каждую неделю.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период 6 по 12 июля.

В отелях 4*-5* цены за неделю увеличились с  2911 до 2974 рублей в сутки на человека.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 3* выросла до 1807  рубля. Неделю назад эта сумма составляла 1791 рубль.

В двухзвездочных отелях цены выросли с  1392 рублей до 1485 рублей.

Рост цен на размещение стоимости туристов в Карелии происходит на фоне снижения стоимости путевок в Турцию для жителей республики.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-15 10:40:03
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