Гостиницы в Карелии каждую неделю дорожают на фоне снижения цен на путевки в Турцию

Отели, турбазы и другие места коллективного размещения туристов в Карелии в середине июля в очередной раз подняли цены — с мая они растут каждую неделю.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период 6 по 12 июля.

В отелях 4*-5* цены за неделю увеличились с 2911 до 2974 рублей в сутки на человека. Средняя стоимость проживания в гостиницах 3* выросла до 1807 рубля. Неделю назад эта сумма составляла 1791 рубль. В двухзвездочных отелях цены выросли с 1392 рублей до 1485 рублей. Рост цен на размещение стоимости туристов в Карелии происходит на фоне снижения стоимости путевок в Турцию для жителей республики. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».