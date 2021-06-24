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Гостиницы в Карелии переписывают ценники каждую неделю

Новости. Общество
09:27, 25 Июня 2021
фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения в Карелии снова повысили цены за проживание — это произошло уже дважды в июне и шестой раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 21 июня.

Средняя стоимость проживания в гостинице 3* выросла до 1677 рублей с человека в сутки. Неделю назад эта сумма составляла 1584 рубля.

На сколько выросли цены в других местах размещения, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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юнипер95
2021-06-25 11:12:47
жадность, когда уже подавятся?
Вася
2021-06-25 10:19:38
Счас тепло,можно и в шалаше с подружкой.
Козьма
2021-06-25 10:15:17
Это ещё услуги ЖКЖ не повышали с 1 июля . жесть .
Leopol'd
2021-06-25 09:37:51
Это безусловно повышает туристическую привлекательность региона.
Гость
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