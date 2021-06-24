Гостиницы в Карелии переписывают ценники каждую неделю

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения в Карелии снова повысили цены за проживание — это произошло уже дважды в июне и шестой раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 21 июня.

Средняя стоимость проживания в гостинице 3* выросла до 1677 рублей с человека в сутки. Неделю назад эта сумма составляла 1584 рубля. На сколько выросли цены в других местах размещения, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».