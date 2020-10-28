Гостя Карелии из Вологды обокрал коллега по работе из Ставрополья

Житель Вологды лишился в поселке Карелии телефона и денег, сообщили МВД Карелии.

В отдел полиции по Кемскому району поступило заявление от 41-летнего жителя Вологды о краже. Мужчина указал, что лишился телефона, а впоследствии и денежных средств.

Полицейские установили, что после рабочего дня мужчина вместе с коллегой употреблял спиртные напитки. Он постоянно проверял телефон и мобильное приложение, которое предоставляло доступ к банковскому счету. По версии полиции, напарник запомнил пароль для разблокировки смартфона и, когда спиртное закончилось, похитил телефон, а также 2 тысячи рублей из портмоне.

После этого подозреваемый, 33-летний житель Ставропольского края, вызвал такси и уехал в Калевалу. Там он перевел с чужой карты на свою около 13 тысяч рублей. Установив местонахождение подозреваемого, полицейские доставили его обратно в Кемь. Оперативники изъяли часть похищенных средств и телефон. Причиненный ущерб подозреваемый обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.