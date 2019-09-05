Гостям праздника "Калакунда" предложат поймать 100 форелей

В программе народная рыбалка, ярмарка, гастрономический фестиваль и концерт, сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу 7 сентября в Петрозаводске состоится традиционный праздник "Калакунда". Его цель – поддержка и пропаганда рыбного промысла в Карелии. В этом году мероприятие состоится у торгово-развлекательного комплекса "ЛотосPlaza" с 13 до 17 часов.

В Утиный пруд выпустят 100 особей форели весом от 700 граммов. Все желающие смогут бесплатно поучаствовать в народной рыбалке. Кроме этого, гостей ждёт ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фестиваль меда, выступления национальных творческих коллективов. Гвоздем праздничного концерта станет кавер-группа Keep the Brass. А всех желающих организаторы угостят ухой.

Особенностью праздника станет мобильный гастрофестиваль "Taste of Karelia", подготовленный федеральным проектом "Гастрономическая карта России" в партнерстве с корпорацией Google. На базе восьми фудтраков шеф-повара приготовят знаковые блюда карельской кухни и современные варианты угощений из местных продуктов.