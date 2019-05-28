Госучреждениям в России запретили закупать импортные вина

Правительство России запретило закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

В опубликованном на сайте правительства документе указано, что ограничение введено "в целях защиты российского внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей".

"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина", – указано в постановлении.

Подчеркивается, что новое ограничение касается только госзакупок и не распространяется на алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, пишет "КоммерсантЪ".