Государственные учреждения Карелии будут платить бизнесу за еще не сделанную работу

Коммерческие фирмы, участвующие в государственных и муниципальных закупках в Карелии, будут получать авансом 90% от стоимости контракта.
Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на встрече с представителями бизнеса.
По его словам, уже подготовлен проект распоряжения правительства Карелии, в соответствии с которым будет обеспечена возможность включения в контракты авансовых платежей в размере 90% от общей цены.
Как пояснили в пресс-службе правительства, с такой просьбой к властям республики обращались представители бизнеса.
«Аванс помог бы более оперативно закупать материалы, в кратчайшие сроки начать все работы и закончить их в летний период», — приводит пресс-служба слова руководителя компании «ДВМ» Павла Типикина.
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