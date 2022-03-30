Государственные учреждения Карелии будут платить бизнесу за еще не сделанную работу

Коммерческие фирмы, участвующие в государственных и муниципальных закупках в Карелии, будут получать авансом 90% от стоимости контракта.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на встрече с представителями бизнеса.

По его словам, уже подготовлен проект распоряжения правительства Карелии, в соответствии с которым будет обеспечена возможность включения в контракты авансовых платежей в размере 90% от общей цены.

Как пояснили в пресс-службе правительства, с такой просьбой к властям республики обращались представители бизнеса.

«Аванс помог бы более оперативно закупать материалы, в кратчайшие сроки начать все работы и закончить их в летний период», — приводит пресс-служба слова руководителя компании «ДВМ» Павла Типикина.