Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:30, 27 Апреля 2019
фото: pixabay.com

Государство отобрало льготы у беззащитных инвалидов?

Загрузка...

Отъём грошовых льгот у беззащитной части населения - варварская, не поддающаяся здравому смыслу акция.

"Закончились новогодние и рождественские праздники, и многие инвалиды и семьи детей-инвалидов ахнули, получив квитанции об оплате услуг ЖКХ. С декабря 2018 года они лишились льгот по компенсации оплаты за содержание их жилья, в том числе за услуги управляющей компании по содержанию и текущему ремонту. А суммы эти не такие уж и малые. 

Мы с супругой, оба инвалиды  II группы,  платили "Лифтовой компании" за сентябрь 2018 года 2323 руб.15 коп., сумма льгот составила  1161 руб.56 коп., за октябрь  2764 руб. 77 коп., льгота 1382 руб. 36 коп., за ноябрь - 2323 руб.15 коп., льготы 1161 руб. 56 коп. Сумма льгот составила за три месяца 3705 руб., 48 коп. При снятии льгот мы получили лишь 207 руб. 82 коп.  Потери за три месяца составили 3598 руб. 66 коп.

Таким образом, добавленная нам по приказу Путина компенсация за прошлогоднюю инфляцию сразу же пошла на оплату ЖКХ. По данным социальной службы республики, прекращена выплата компенсации за содержание жилья 20 430 инвалидам и семьям с детьми–инвалидами (из 61 267 от общего численного состава)", - пишет заслуженный работник культуры Республики Карелия, инвалид II группы Николай Копьёв.

Полный текст личного мнения читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петро
2019-04-27 17:05:07
Олигархов спасать надо "от кризиса", не до вас....
кир
2019-04-27 16:58:43
Неплохо живет автор статьи. Получает большую пенсию, кандидат наук, долго заведовал Домом политпросвещения. Надбавки все имеет по возрасту, стажу в партии, по званию заслуженного деятеля Карелии. Пусть не прибедняется.
С руководящего слоя коммунистов никто не спросил в судебном порядке, как они довели страну СССР до распада?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
26.04.2019, 19:10
Пугачева вышла на публику в прозрачной юбке

Аналитика

26.04.2019 13:48
Обществоведение
"Финский Петрозаводск – это уже ушедшая реальность" 4
Карелия теряет финский язык, который занимал когда-то положение второго государственного языка республики.
Миллионы на спасение Шуи
26.04.2019 12:40
Об "отложенном эффекте" 4
25.04.2019 10:26
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2019 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ на ТНТ-ОНЕГО
26.04.2019 10:07
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»