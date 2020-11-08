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Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?

Новости. Экономика
08:57, 09 Ноября 2020
фото: © "Костная клиника"
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Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.

Установлены случаи заражения при массовом скоплении людей. Однако, даже в одной компании, отмечающей юбилей в банкетном зале, заболевает далеко не каждый. 

Острые респираторные инфекции, в том числе COVID-19, смертельно опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Даже при благополучном течении заболевания реабилитация может занимать долгие недели и месяцы, а снижение иммунитета может сохраняться до года. Всегда легче предупредить последствия! 

"Костная клиника" давно позаботились о своих пациентах. Здесь уже 17 лет пользуются успехом программы для укрепления иммунитета, которые запускают процессы оздоровления, помогают защитить организм от вирусов и бактерий. Десятки пациентов каждую осень приходят в городской санаторий "Костной клиники", чтобы легче и без последствий для организма перенести очередной сезон простуд и гриппа. Уже через несколько дней лечения самочувствие заметно улучшается, а эффект от двухнедельной программы длится до полугода.

Подробнее читайте здесь.

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Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
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