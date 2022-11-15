Готовится изменение требований к расселению аварийного жилья

В Госдуму до конца 2022 года планируют внести законопроект об увеличении цены выкупа аварийного жилья у собственников.

Об этом сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутаты рассчитывают обязать региональные власти поднять цены закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан на уровень нормативов Минстроя. Учитывая неоднородность рынка жилья в муниципалитетах и желание субъектов в ряде случаев сэкономить, есть практика, когда власти устанавливают стоимость на 15–20% ниже среднерыночной, утвержденной Минстроем РФ, сказал Кошелев. В таких случаях застройщики отказываются продавать квартиры по заниженной цене. За нарушение новых правил необходимо также ввести наказание — вплоть до уголовной ответственности, подчеркнул он.

«Сегодня участились вопиющие случаи во многих субъектах, причем в том числе в крупных и небедных городах, когда признанные аварийными дома расселяют неравномерно. Часть жителей переселяют в новые квартиры, а часть остается в полуразрушенных зданиях. Мы получаем множество таких жалоб», — рассказал Владимир Кошелев.

По его словам, оставшиеся в аварийных зданиях люди нередко оказываются без воды и тепла — переехавшие жильцы или мародеры срезают батареи, из-за чего подача ресурса останавливается, но счета на их оплату продолжают приходить. В освобожденных помещениях наполовину расселенных зданий может не быть дверей и окон, появляются крысы. Кроме того, в подобных зданиях селятся бездомные и проводят время другие асоциальные представители общества, подчеркнул Кошелев.

В законопроекте будут определены меры, как этого не допустить.