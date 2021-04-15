Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Приставы в Карелии арестовали у должника все счета и наложили запрет на все что можно, чтобы вернуть деньги в казну 2
Сегодня 10:39
Будьте осторожны: инвалид с целью подзаработать выезжает на проезжую часть в Петрозаводске 2
15.04.2021 20:32
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 2
Сегодня 14:55
Диетолог посоветовала способы борьбы с похмельем 1
15.04.2021 21:30
Школьница попала под колеса иномарки в Петрозаводске (ВИДЕО)
15.04.2021 19:47
Сегодня в Петрозаводске начнется ремонт дорог 19
Сегодня 06:40
Уникальный питомник ездовых собак в Карелии раздает своих четверолапых друзей 3
Сегодня 07:15

Готовится легализация незаконных старых построек

Новости. Общество
16:30, 16 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
Загрузка...

Законопроект, который позволит легализовать в России жилые самострои, воздвигнутые до 1998 года, внесут в Госдуму в сентябре.

Об этом сообщил журналистам глава Росреестра Олег Скуфинский.

"В среднем в каждом регионе насчитывается 1-6 тысяч жилых домов, построенных на земельных участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы", - сказал Скуфинский, чьи слова цитирует РИА Новости.

Он отметил, что регионами, как правило, не ведется учет подобных объектов и уточнение данных потребует проведения инвентаризации.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 14:55
Тема недели
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 2
Карельские парламентарии оценили работу главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства в 2020 году.
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 3
15.04.2021 14:20
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
12.04.2021 14:30
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»