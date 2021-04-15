Готовится легализация незаконных старых построек

Законопроект, который позволит легализовать в России жилые самострои, воздвигнутые до 1998 года, внесут в Госдуму в сентябре.

Об этом сообщил журналистам глава Росреестра Олег Скуфинский.

"В среднем в каждом регионе насчитывается 1-6 тысяч жилых домов, построенных на земельных участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы", - сказал Скуфинский, чьи слова цитирует РИА Новости.

Он отметил, что регионами, как правило, не ведется учет подобных объектов и уточнение данных потребует проведения инвентаризации.

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